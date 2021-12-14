Евросоюз планирует отказаться от долгосрочных контрактов на поставки газа

Это сообщает со ссылкой на источники информагентство Блубмерг. Именно на такой форме контрактов сейчас настаивает российская сторона. Стратегия закупок газа пересмотрена Брюсселем в том числе из-за «зеленого» энергоперехода, который подразумевает полное прекращение выбросов парникового газа после 2050 года. Как ожидается, официально новая стратегия будет опубликована завтра.

