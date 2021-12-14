Министерство внутренних дел ФРГ планирует жесткие меры в отношении мессенджера «Телеграм»

В коалиционном договоре нового правительства ФРГ предусматривается борьба против распространения ненависти и призывов к насилию в социальных сетях. «Телеграм» стал главной платформой правых экстремистов и отрицателей коронавируса в Германии. Их публикации часто содержат призывы к убийству и травле, а также угрозы и оскорбления. Министерство юстиции ФРГ рассматривает мессенджер как социальную сеть. Немецкие политики считают его «разжигателем радикальных настроений».

Поэтому министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер заявила, что правительство готово предпринять против него решительные шаги.

По закону о деятельности социальных сетей в ФРГ все предприятия, предлагающие подобные услуги, должны в течение 24 часов удалять посты уголовного характера и в течение семи дней – противозаконные публикации. «Телеграм» не выполняет этого требования.

Федеральное ведомство юстиции ведет два процесса против мессенджера из-за отсутствия реакции на требование указать коммуникативные пути.

В Евросоюзе уже разрабатывается предписание, предусматривающее возможность блокировки соцсетей из-за общественно-опасной активности.

Министерство внутренних дел ФРГ не исключает подобных мер на территории Германии.