Всемирная организация здравоохранения ждет роста случаев госпитализации и смертей от штамма «омикрон»

«Омикрон» может привести к увеличению существующих на сегодня негативных показателей, связанных с пандемией, сообщает ВОЗ в выпущенном заявлении, отмечая при этом, что пока оценить вклад нового варианта коронавируса в общую статистику непросто, поскольку далеко не во всех странах существует возможность подробного анализа новых случаев заражения. Датская газета Politiken в свою очередь уточняет, что эксперты в этой европейской стране еще не в состоянии уверенно утверждать, является ли данная разновидность вируса более мягкой или более жесткой. Последние данные из Южной Африки, откуда, в частности, омикрон пришел в другие страны, дают несколько обнадеживающую картину, пишет издание: практика показывает, что пациентам с омикроном не нужен дополнительный кислород, в реанимацию попадает гораздо меньше заболевших и, в целом, больные с омикрон-штаммом проводят в клинике гораздо меньше времени. При этом, говорят собеседники корреспондента датской газеты, уже установлено, что омикрон заражает и привитых двумя дозами вакцины, и уже переболевших.

Саудовская газета Ашарк Аль-Авсат, чья статья опубликована на сайте Иносми, пишет о возможных последствиях воздействия нового штамма на ситуацию в мире. Если он и более заразен и смертоносен, то его влияние на глобальный рост будет очень значительным.

Издание сообщает, что, цитата, «рынки уже лихорадит», и это связано с отсутствием понимания того, какие последствия принесет за собой очередная мутация вируса. — По расчетам Организации экономического сотрудничества и развития, прогноз инфляции в мире повышает ее среднемировые показатели в следующем году на полпроцента. при худшем варианте развития событий, когда «омикрон» окажется опаснее предыдущих версий, это также спровоцирует ограничения на перемещения людей — внутри конкретных государств и одновременно между странами, как это было в начале пандемии.

В пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения говорится, что оценить опасность «омикрона» можно будет лишь в ближайшие недели.