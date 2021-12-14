Профильный комитет ГД по здравоохранению рекомендовал палате поддержать законопроект о QR-кодах в общественных местах

Профильный комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал палате поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Первое чтение запланировано на 16 декабря.



Ранее совет думы снял с рассмотрения другой правительственный законопроект, о QR-кодах на транспорте – в самолетах и поездах.





Всемирная организация здравоохранения ожидает роста госпитализаций и смертей от нового штамма омикрон. Первая смерть из-за омикрона зарегистрирована в Великобритании. Российские власти сообщили о том, что новый штамм выявлен у 16-ти человек, прилетевших из Южной Африки. По данным Роспотребнадзора, 11 из них были привиты. Глава ведомства Анна Попова сообщила также, что в России разработала тест-система для выявления омикрон-штамма. Сейчас она тестируется в ЮАР.



Оперативный штаб сообщает, что в России за прошедшие сутки выявлено мене 29-ти тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 1145 человек.