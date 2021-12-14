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18:22, 14 декабря 2021

Российские власти впервые признали, что не предоставили ВОЗ полную информацию о российской вакцине «Спутник»

Российские власти впервые признали, что не предоставили Всемирной организации здравоохранения полную информацию о российской вакцине «Спутник». Это связано с разночтениями в стандартах, но процесс идет, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва надеется на положительное решение этого вопроса. Песков добавил, что Кремль не обеспокоен долгим процессом одобрения российской вакцины и не высказывает претензий в адрес российских компетентных ведомств, которые занимаются этим вопросом.

Российские власти неоднократно говорили, что российский Спутник не признают исключительно по политическим мотивам.

В Министерстве здравоохранения России около двух месяцев назад сообщили, что все барьеры, которые ранее препятствовали сертификации российского препарата, сняты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, тогда оставалось решить лишь несколько административных вопросов. В свою очередь в Фонде прямых инвестиций, который продвигает вакцину, утверждали, что одобрение ВОЗ упирается в бюрократические аспекты. При этом эффективность и качество вакцины давно доказаны, в том числе и за рубежом. О том, что российский препарат необходим всему миру, говорил и глава российского МИДа. Сергей Лавров обращал внимание на то, что пандемия показала, насколько полезным может быть сотрудничество Москвы и Запада. Помимо заявлений о эффективности препарата, было немало и призывов со стороны России скорее признать «Спутник». Так, в мае вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на Глобальном саммите по здравоохранения, заявила о готовности Москвы делиться передовыми разработками, если вакцину признают на международном уровне.

По данным центра имени Гамалеи, уже в январе делегация ВОЗ может посетить Россию в рамках одобрения вакцины от коронавируса Спутник.



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