ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 400 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить почти 400 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. В Европе призвали российские власти законодательно защитить жертв домашнего насилия.

Маргарите Грачевой должны возместить все затраты, в том числе и потенциальные. Помимо этого, государство должно компенсировать ей потерю дохода и моральный вред. В решении Европейского суда пересказываются обстоятельства трагедии. Муж Грачевой ровно 4 года назад, зимой вывез девушку в лес, где отрубил топором руки. Свои действия мужчина объяснил ревностью — ему не понравилось, что жена хотела с ним расстаться. Грачева до этого обращалась в полицию, заявляя, что муж её бьет, однако там не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Она обжаловала отказ, но и тогда расследование не было начато. Силовики объясняли регулярные избиения «проявлениями любви».

Помимо трагедии Маргариты Грачевой Европейский суд рассматривал иски еще трех россиянок. В инстанции отметили, что в российской правовой системе отсутствует определение понятия семейного насилия и не практикуются временный запрет на приближение к человеку. Кроме выплаты компенсаций, Россию обязали внести поправки в закон, которые должны помочь предотвратить домашнее насилие. До тех пор, пока меры, предложенные Страсбургским судом, не будут введены, ЕСПЧ будет рассматривать дела о домашнем насилии в упрощенном и ускоренном порядке. Представители министерства юстиции России, в свою очередь, говорили, что государство не может отвечать за все подобные случаи, поскольку травмы этим четверым девушкам нанесли частные лица, а не должностные. Сама Грачева призналась, что пока не ознакомилась с решением суда. Однако выразила надежду на то, что получит компенсацию в полном объеме. За российской федерацией остается право обжаловать это решение, однако девушка надеется, что этого не случится.

Трем остальным пострадавшим ЕСПЧ постановил выплатить по 20 тысяч евро. Кроме того, власти России обязаны компенсировать каждой истице судебные расходы в размере 5 тысяч евро.