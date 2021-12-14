В социальный сетях проходит марафон в поддержку историка Юрия Дмитриева

Писатель Дмитрий Быков сказал, что Юрию Дмитриеву предъявлено оскорбительное обвинение.

В марафоне участвуют политики, журналисты, актеры и все, кто хочет поддержать Дмитриева.

Поэт и драматург Лев Рубинштейн считает преследование Юрия Дмитриева местью за восстановление исторической правды: Напомним, Юрий Дмитриев был признан судом виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и приговорен к 13 годам лишения свободы. Недавно прокуратура потребовала ужесточения наказания для историка.