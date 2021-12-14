Очередное заседание по делу о ликвидации Международного Мемориала состоялось сегодня в Верховном суде России

Судья Алла Назарова начала зачитывать 9-томные материалы дела еще утром. Больше всего времени ушло на первый и второй тома. В основном они состоят из обвинительных постановлений российских судов, которые неоднократно штрафовали как сам «Мемориал*», так и его руководителей за неупоминание статуса иностранного агента на сайте организации, в соцсетях и даже авторских печатных книгах. За них правозащитники получили штраф после ярмарки: власти не обнаружили в изданиях упоминания иноагентского статуса. Эти книги защита сегодня принесла с собой. Как оказалось, в них все же написано, что министерство юстиции включило «Международной Мемориал*» в реестр иноагентов. Но обвинение продолжает возражать, утверждая, что правозащитники предупреждают о своем статусе неправильно: не подходит формулировка, которая к тому же есть только на основной странице, а не под каждой отдельной публикацией.

Суд решил не изучать несколько последних томов: в них только список тех, кто жертвовал правозащитникам деньги на оплату штрафов. Выяснилось, что большинство переводов поступило из российских городов. После основной части судье Назаровой показали награды «Мемориала*»: статуэтки, благодарственные письма и грамоты, которые на заседание привезли адвокаты. Часть наград судья рассматривать не стала, но согласилась приобщить к делу флешку более чем с сотней тысяч подписей в защиту «Мемориала*». Оценить исход дела по поведению судьи сложно, сказал в разговоре с «Эхом» глава «Международного Мемориала*» Ян Рачинский.

По словам Рачинского, прокуратура не была готова отвечать на конкретные вопросы и ссылаться на закон. Но состав представителей ведомства внезапно изменился: теперь на стороне обвинения выступает заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Алексей Жафяров. Несколько месяцев назад он запомнился тем, что предложил заочно привлекать к административной ответственности организаторов несогласованных митингов. Сегодня, когда судья зачитывала список иностранных организаций, которые, по мнению властей, жертвовали деньги «Мемориалу*», прокурор Жафяров качал головой, демонстрируя свое согласие. Остальные участники процесса, в частности представители Роскомнадзора и министерства юстиции, почти не выступали и лишь безмолвно поддерживали позицию прокуратуры. До вынесения решения остались только прения сторон. Судья назначила их на 28 декабря.

Генпрокуратура требует ликвидировать «Международный Мемориал*» из-за якобы систематического нарушения закона об иноагентах.

Поддержать Мемориал* пришло множество людей. Некоторым удалось попасть в зал судебного заседания. Среди них оказался протоиерей РПЦ Олег Батов. Он назвал дело Мемориала* бюрократической ошибкой

Перед началом заседания был задержан один человек с плакатом. Российский политик Владимир Кара-Мурза считает, что стремление властей ликвидировать Мемориал* это попытка переписать историю

Кара-Мурза прогнозирует дальнейшие репрессии в отношении правозащитников.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.