Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский получил 18 лет колонии



Его вместе с соратниками признали виновным в подготовке массовых беспорядков.

Решение по одному из самых громких политических дел республики вынесли в здании гомельского СИЗО, куда впервые после начала процесса попали родственники фигурантов. Кроме Тихановского к длительному тюремному заключению судья Николай Доля приговорил еще пятерых соратников политика. Но муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской получил больше других – 18 лет усиленного режима из 20 возможных по инкриминируемым ему статьям.



Тихановского признали виновным в организации массовых беспорядков, воспрепятствовании работе избирательной комиссии, разжиганию социальной вражды и организации действий, грубо нарушающих общественной порядок. По версии следствия, команда оппозиционера длительное время готовила беспорядки в стране и открыто призывала к насилию против власти на своем канале в YouTube.

Жена осужденного политика Николая Статкевича после заседания отметила, что подсудимые во время оглашения приговора выглядели великолепно. По ее словам, фигуранты по-прежнему уверены в своей правоте, а Тихановский просил передать, что ни один человек за полгода суда не дал против них никаких показаний.



Преследование известного в Белоруссии блогера и автора проекта «Страна для жизни» Сергея Тихановского началось в прошлом году за несколько месяцев до президентских выборов, в которых он хотел стать соперником Александра Лукашенко. Перед самым началом кампании его арестовали за организацию несанкционированного мероприятия, что помешало ему подать документы в ЦИК на регистрацию. Кандидатом стала его жена Светлана.



Тихановский стал ее доверенным лицом. Но в конце мая его снова задержали. В ходе сбора подписей в Гродно возникла потасовка, в которой якобы пострадали милиционеры. На политика завели уголовное дело о насилии против представителей власти. Позже добавились другие статьи. Под стражей Тихановский уже провел более полутора лет.

Защита Тихановского намерена обжаловать приговор. Перед вынесением приговора Светлана Тихановская, жена политика, записала видео в его поддержку



Тихановская баллотировалась в президенты вместо мужа, и как считают ее сторонники, выиграла выборы. Тихановской дали возможность уехать из Белоруссии, сейчас она живет в Литве. В Польше и Германии ее принимали по государственному протоколу, а Сейм Литвы признал законным президентом Белоруссии. Белорусский политический аналитик Александр Класковский считает приговор Сергею Тихановскому показательно-суровым



По мнению Класковского, белорусы слишком запуганы чтобы выходить на улицы даже после такого сурового приговора.



Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс осудил приговор Сергею Тихановскому. По мнению министра, это пародия на правосудие и проявление политических репрессий и Тихановского нужно немедленно освободить.



Российские власти не должны реагировать на приговор белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому, — сказал в эфире Эха Москвы депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Алексей Чепа



В свою очередь политолог Кирилл Рогов считает, что несмотря на жестокие и неправосудные приговоры, Кремль продолжит поддерживать белорусский режим.



Политолог Александр Кынев сомневается, что Сергей Тихановский проведет за решеткой 18 лет. Защита намерена обжаловать решение суда.