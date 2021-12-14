Глава «Агоры» считает, что решения ЕСПЧ сегодня по вопросу пыток в тюрьмах РФ подтверждают многолетний конвейер пыток

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что сегодняшние решения ЕСПЧ по вопросу пыток в тюрьмах РФ подтверждают многолетний конвейер пыток. Об этом сам Чиков рассказал «Эху Москвы».

«Этой осенью обвинения российских силовиков в зверствах и пытках в российских колониях стали таким широко резонирующим фактом, хотя на самом деле такая практика была все эти годы, если не десятилетия. И эти решения охватывают события десятилетней, пятилетней давности, то есть не что-то такое вчера случившееся, просто это такое подтверждение конвейера пыточного, который в России, к сожалению, продолжается, силовики продолжают пытать, добиваться признания, люди отправляются в колонии, некоторым из них хватает сил бороться и добиваться таких решений ЕСПЧ, которые потом оборачиваются крупными суммами компенсаций и пересмотром переговоров», – поделился он.

Юрист подробно рассказал о вынесенных сегодня решениях. «По традиции под конец календарного года ЕСПЧ выкатывает большое количество решений перед уходом на рождественские каникулы. И вот сегодня целая серия российских решений и одно из них групповое по делам о пытках. Все — на Северном Кавказе, все — с ужасными подробностями пыток, сопряжённых с изнасилованиями, пыткой током с проводами и так далее. Всех заявителей представляют юристы правозащитных организаций и решение тоже одинаковое — признать все дела с нарушениями конвенции и взыскать с российских властей в пользу каждого постращавшего сумму в 52 тысячи евро. То есть, 10 заявителей — больше полумиллиона евро. В некоторых случаях наряду с признанием факта пыток суд установил нарушение права на справедливый суд. А это означает, что должно повлечь за собой отмену приговора», – отметил Чиков.

Он заметил, что Россия обычно выплачивает все компенсации. «Нет сомнений в том, что все компенсации будут выплачены, потому что такова сложившаяся многолетняя практика. Российские власти исправно выплачивают все присужденные суммы», – уточнил юрист.

Всего ЕСПЧ сегодня взыскал 1 млн евро в сумме с российских властей за пытки, нарушения свободы слова, незаконное осуждение, заключение под стражу и несправедливый суд.