Политолог Рогов: Наивно ждать от России заявлений по поводу приговора Сергею Тихановскому

Наивно ждать от России заявлений по поводу приговора Сергею Тихановскому. Такое мнение политолог Кирилл Рогов высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Думаю, что было бы наивно ждать каких-то заявлений от России по поводу этого приговора, бесчестного и неправого, потому что Россия сегодня тоже, в общем, является диктатурой и с точки зрения на право, права человека и политическую конкуренцию российский режим весьма близок к белорусскому», – заметил он.

По словам Рогова, режимы двух стран очень близки, хоть белорусский и позволяет себе большую жестокость. «Белорусский режим позволяет себе большую жестокость на сегодняшний день, чем российский. И российский режим находится пока в его тени, но идеологически это очень близкие режимы», – считает политолог.

В Белоруссии оппозиционный политик Сергей Тихановский сегодня был приговорен к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в подготовке организации массовых беспорядков.