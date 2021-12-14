Ни один из обвиняемых по делу о взрыве на шахте «Листвяжная» не признал вину, сообщает Следственный комитет

В ведомстве также отчитались, что в рамках расследования трагедии назначены более сотни судебно-медицинских и других экспертиз.

Авария произошла 25-го ноября, в результате взрыва, по предварительным данным, метана погибли более 50 человек, в том числе пять спасателей. Арестованы директор шахты, его заместитель и начальник участка – им вменяют причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. По другому делу о халатности проходят обвиняемыми двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора.