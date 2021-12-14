Роскомнадзор собирается заблокировать сайт издания The Insider за отсутствие иноагентской маркировки

Ранее за это изданию выписали два штрафа в общей сложности на миллион рублей. Пока регулятор дожидается вступления в силу соответствующего судебного решения.

Административный протокол в отношении The Insider* Роскомнадзор направил в суд в середине ноября.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.