Ранее за это изданию выписали два штрафа в общей сложности на миллион рублей. Пока регулятор дожидается вступления в силу соответствующего судебного решения.
Административный протокол в отношении The Insider* Роскомнадзор направил в суд в середине ноября.
Роскомнадзор собирается заблокировать сайт издания The Insider за отсутствие иноагентской маркировки
Ранее за это изданию выписали два штрафа в общей сложности на миллион рублей. Пока регулятор дожидается вступления в силу соответствующего судебного решения.