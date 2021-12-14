Национальный антитеррористический комитет отчитался о задержании 300 с лишним боевиков в уходящем году

По его данным, за этот год в стране предотвратили 65 преступлений террористической направленности. В том числе задержаны 800 с лишним предполагаемых пособников террористов, ликвидировано более 200 подпольных оружейных мастерских. Почти тысячу человек не пустили в страну по подозрению в причастности к террористической деятельности. Примерно у трех тысяч человек внутри страны заблокировали финансовые активы.

