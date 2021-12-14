Двойной взрыв прогремел в аэропорту в городе Кукута на северо-востоке Колумбии

Один из местных телеканалов, на который ссылается РИА сообщил о том, что взрывы были достаточно сильными, несколько домов повреждено, в зданиях выбиты стекла. Полеты временно приостановлены. Газета Эль Коломбиано позже написала о том, что первый взрыв раздался недалеко от взлетно-посадочной полосы. Мужчина пытался перелезть через забор и устройство, которое находилось при нем сдетонировало. Предполагаемый террорист погиб. Позже, когда силовики оцепили здание аэропорта раздался второй взрыв в результате которого погибли двое полицейских. Обстоятельства произошедшего уточняются. Ведутся следственные действия, специалисты по минированию проверяют территорибю на предмет наличия взрывчатки.

Местные СМИ пишут о том, что за атакой стоят террористы, а погибший относится к их числу.