У всех россиян, вернувшихся из Африки с омикрон-штаммом коронавируса, болезнь протекает в легкой форме

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также она отметила, что в России уже есть новая тест-система для выявления именно этого штамма.

Ранее Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на данные из Южной Африки и других стран, где выявлен омикрон, объявила, что новый штамм коронавируса заразнее предыдущего, но вызывает более легкое течение заболевания, чем доминирующий сейчас в мире индийский дельта-штамм