Парламент Чечни просит Генеральную прокуратуру провести проверку в отношении режиссера Александра Сокурова

Обращение связано с полемикой Сокурова о Кавказе с президентом Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека. Тогда Сокуров предложил Путину «отпустить» из состава страны регионы, которые , по его мнению, не хотят в них оставаться. Аналогичное обращение чеченские парламентарии направили в Следственный комитет. По их мнению, слова Сокурова могут подпадать сразу под две статьи Кодекса об административных правонарушениях — возбуждение ненависти и публичные призывы к нарушению территориальной целостности.

