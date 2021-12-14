В Белоруссии приговорен к 18 годам колонии незарегистрированный кандидат на президентских выборах Тихановский

В Белоруссии приговорили к 18 годам колонии строгого режима незарегистрированного кандидата на прошлогодних президентских выборах Сергея Тихановского. На него завели сразу несколько уголовных дел, в том числе об организации массовых беспорядков, о разжигании вражды и воспрепятствовании работе ЦИК. Пятерых соратников Тихановского приговорили к срокам от 14 до 16 лет.

Тихановский выпускал видеоблог «Страна для жизни», его задержали в конце мая 2020 года в Гродно вскоре после того, как он попытался подать документы в качестве кандидата на президентских выборов. После этого на выборы вместо Тихановского пошла его жена, Светлана.