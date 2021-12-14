Европейский суд по правам человека обязал Россию бороться с домашним насилием после дела Маргариты Грачевой

Этой заявительнице муж из ревности отрубил кисти обеих рук. Также Грачевой Страсбургский суд постановил выплатить без малого 400 тысяч евро. Из них большая часть это компенсация прошлых и будущих медицинских расходов, плюс 40 тысяч евро компенсации морального вреда.

Помимо этого дела ЕСПЧ рассмотрел еще несколько, в каждом из которых заявительницы обращались в полицию, но как установил суд, не получили должной защиты. В их делах , как постановили в Страсбурге, Россией были нарушены сразу три статьи Конвенции о правах человека.

