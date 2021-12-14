Центр имени Гамалеи модифицировал вакцину от коронавируса Спутник под новый омикрон-штамм

Об этом рассказал глава Центра Александр Гинцбург. По его словам, обновленный препарат начнут применять в случае, если окажется, что «оригинальный» Спутник будет работать против омикрона хуже в 10 и более раз.

В то же время по данным Гинцбурга, пока нет убедительных доказательств, что новый вариант вытеснит доминирующий в данный момент в мире дельта-штамм.

