Белорусский политический аналитик Класковский считает приговор оппозиционеру Тихановскому показательно суровым

Белорусский политический аналитик Александр Класковский считает приговор оппозиционеру Сергею Тихановскому показательно суровым. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Приговор Тихановскому — это показательно суровый приговор. И я думаю, что здесь сплелись два мотива белорусского руководства. Во-первых, в прошлогодней президентской кампании Тихановский выглядел одним из опасных потенциальных конкурентов Александра Лукашенко. А во-вторых, здесь сыграл роль мотив личной мести, потому что другой опасный конкурент Виктор Бабарико получил 14 лет. Потому что если Бабарико был достаточно корректен в своих выступлениях, то Тихановскому аукнулся его креатив во время предвыборной кампании. Я думаю, сейчас он расплачивается и за свою политическую оппозиционность, и за свою харизму, за острую политическую сатиру», — сказал он.

А.Класковский полагает, что белорусы слишком запуганы, чтобы выходить на улицы даже после такого сурового приговора бывшему кандидату в президенты.

«Сейчас не та ситуация, чтобы были возможны какие-то массовые выступления против этого приговора в защиту Тихановского. Не потому, что люди стали безразличными, но все задушено. Асфальтовый каток репрессий проехался по всей стране после выборов, уничтожена оппозиция, уничтожены независимые СМИ, организации гражданского общества», — отметил он.