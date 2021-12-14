В Москве неизвестный мужчина ударил ножом курьера-доставщика еды

Это произошло на автобусной остановке Рязанский проспект. Очевидцы рассказали изданию КП.ру, что нападавший обвинил курьера в том, что он безработный. Сейчас пострадавший в больнице. Врачи называют тяжелым его состояние. Подозреваемый в покушении на убийство доставлен на допрос, выяснилось, что это 40-летний житель Кемеровской области. Он был пьян.

