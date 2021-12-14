Российские власти впервые признали, что не предоставили ВОЗ полную информацию о российской вакцине «Спутник»

Это связано с разночтениями в стандартах, но процесс идет, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва надеется на положительное решение этого вопроса. Песков добавил, что Кремль не обеспокоен долгим процессом одобрения российской вакцины и не высказывает претензий в адрес российских компетентных ведомств, которые занимаются этим вопросом.
2021-12-14T16:04:30+03:00
2021-12-14T16:04:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 14 декабря 2021
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