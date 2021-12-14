Верховный суд 28 декабря вернется к рассмотрению иска Генпрокуратуры о ликвидации Международного «Мемориала*» (российские власти считают эту организацию иностранным агентом).

На следующем слушании планируются прения сторон, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения решения.



* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.