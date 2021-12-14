2021-12-14T15:14:56+03:00
2021-12-14T15:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Верховный суд 28 декабря вернется к рассмотрению иска Генпрокуратуры о ликвидации Международного «Мемориала*» (российские власти считают эту организацию иностранным агентом).
На следующем слушании планируются прения сторон, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения решения.
*
"Международный Мемориал" -
НКО, признанное иностранным агентом.
"Мемориал" -
НКО, признанное иностранным агентом.