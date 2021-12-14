На химическом производстве в городе Железногорске Красноярского края произошла утечка опасного вещества

Некогда этот завод принадлежал корпорации «Росатом».

В местном главке МЧС уверяют, что угрозы населенным пунктам, расположенным поблизости, нет, однако с территории предприятия, по данным телеканала «ТВК Красноярск», уже вывели 70 человек. Также, как сообщают журналисты, село, которое расположено чуть севернее Железногорска, подготовили к полной эвакуации. В сельсовете сказали, что пока все жители ожидают команды региональных властей. По информации спасателей, сегодня на территории недействующего завода выявлена утечка хлорсодержащего химического вещества. СМИ указывают, что речь идет о хлориде кремния, который поражает верхние дыхательные пути и слизистые оболочки, а в соединении с воздухом может образовывать взрывоопасную смесь.

Утечка произошла на заводе, который до 2010 года принадлежал «Росатому». Позже предприятие было признано банкротом, а год назад его передали в собственность Росимущества.

На территории завода остались не утилизированными 180 тонн опасных химикатов, — передает телеканала «ТВК Красноярск».