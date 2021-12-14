ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации родственникам чеченцев, которых предположительно убили местные силовики

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсации родственникам чеченцев, которых предположительно убили местные силовики.

Жалобу в ЕСПЧ подавали близкие молодых людей, убитых вскоре после вооруженного нападения на Грозный в декабре 2016 года. Власти республики утверждали, что нападавшие – их было не более десяти – убиты, а еще несколько – схвачены.

После этого в Чечне начали задерживать родственников участников нападения. Как позже писала «Новая газета», в январе 2017 года в республике произошла самая массовая в истории страны казнь – по данным издания, силовики убили от 27 до 56 человек. Это подтверждалось свидетельскими показаниями, в том числе бывшего сотрудника полка имени Кадырова.

Российские власти отказались объективно расследовать преступление. Следствие утверждало, что пропавшие молодые люди ушли на войну в Сирию. Однако ЕСПЧ посчитал, что чеченцы были похищены, незаконно лишены свободы, а затем убиты агентами государства. ЕСПЧ присудил их родственникам в общей сложности около 400 тысяч евро, передает издание «Медиазона*», признанное российскими властями иностранным агентом.

Российские власти на решение Страсбургского суда пока не отреагировали.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.