Гомельский областной суд приговорил белорусского оппозиционера Сергея Тихановского к 18-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в подготовке массовых беспорядков. Судебное заседание проходило в колонии в закрытом режиме. Перед вынесением приговора Светлана Тихановская, жена политика, записала видео в его поддержку.

Другие фигуранты этого дела, в том числе политик Николай Статкевич и медиаконсультант Игорь Лосик, приговорены к разным срокам от 14-ти до 16-ти лет лишения свободы.

Основатель белорусского сайта Трибуна.com Дмитрий Навоша считает, что белорусские власти пытаются запугать белорусов. Навоша надеется, что ситуация в Белоруссии изменится, и оппозиционерам не придется отбывать длительные тюремные сроки.

