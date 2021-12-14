Утечка хлорсодержащего вещества произошла на территории недействующего завода в Железногорске в Красноярском крае

Утечка хлорсодержащего вещества произошла на территории недействующего завода в городе Железногорске Красноярского края. В МЧС утверждают, что угрозы населенным пунктам нет. При этом с территории предприятия эвакуированы 70 человек. Ранее предприятие принадлежало Росатому, и, по данным местных журналистов, на территории завода остались неутилизированных 180 тонн опасных химикатов, – сообщает интернет-издание Znak.com.