Утечка хлорсодержащего вещества произошла на территории недействующего завода в Железногорске в Красноярском крае

Утечка хлорсодержащего вещества произошла на территории недействующего завода в городе Железногорске Красноярского края. В МЧС утверждают, что угрозы населенным пунктам нет. При этом с территории предприятия эвакуированы 70 человек. Ранее предприятие принадлежало Росатому, и, по данным местных журналистов, на территории завода остались неутилизированных 180 тонн опасных химикатов, – сообщает интернет-издание Znak.com.
2021-12-14T14:34:57+03:00
2021-12-14T14:34:57+03:00
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14:34, 14 декабря 2021
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