Парламент Чечни просит генпрокурора России провести проверку после высказываний режиссера Александра Сокурова

Парламент Чечни просит генерального прокурора России Игоря Краснова провести проверку после высказываний режиссера Александра Сокурова. На недавней встрече с президентом Сокуров предложил отпустить всех, кто больше не хочет быть в составе России и, в частности, упомянул регионы Северного Кавказа. Депутаты чеченского парламента считают, что подобные публичные высказывания могут привести к тяжелым последствиям и создать почву для межнационального конфликта. Обращение с просьбой проверить слова Сокурова направлено и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.