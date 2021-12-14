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14:33, 14 декабря 2021

ЕСПЧ обязал РФ выплатить почти 400 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию выплатить почти 400 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Двум другим жертвам домашнего насилия, которые обратились в Страсбург, назначены выплаты по 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и по 5 тысяч евро за судебные издержки, – сообщает агентство Интерфакс.  


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