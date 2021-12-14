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14:32, 14 декабря 2021

ЕСПЧ вынес решение по первой жалобе родственников жителей Чечни, которые были похищены и казнены в январе 2017 года

Европейский суд по правам человека вынес решение по первой жалобе родственников жителей Чечни, которые были похищены и казнены в январе 2017-го года. ЕСПЧ признал вину российского государства и взыскал более полумиллиона евро. Речь идет о десяти заявителях, – сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.


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