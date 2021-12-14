ЕСПЧ вынес решение по первой жалобе родственников жителей Чечни, которые были похищены и казнены в январе 2017 года

Европейский суд по правам человека вынес решение по первой жалобе родственников жителей Чечни, которые были похищены и казнены в январе 2017-го года. ЕСПЧ признал вину российского государства и взыскал более полумиллиона евро. Речь идет о десяти заявителях, – сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.