Суд в Белоруссии приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы

Суд в Гомеле приговорил белорусского политика Сергея Тихановского к 18-ти годам лишения свободы, – сообщает государственное агентство БелТА. Судебный процесс проходил на территории СИЗО-3 в закрытом режиме.

Сергей Тихановский планировал участвовать в президентских выборах в Белоруссии в прошлом году, но оказался за решеткой. Ему предъявили обвинения по четырем статьям, в том числе в организации массовых беспорядков.

По этому же делу проходят политик Николай Статкевич, блогер и медиаконсультант Игорь Лосик и еще несколько человек.