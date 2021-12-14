В Панаме началась кампания по добровольной сдаче населением огнестрельного оружия в обмен на продовольственные талоны. С подробностями, по материалам зарубежных информагентств — Ринат Валиулин.



Испанское агентство EFE сообщает, что гражданам Панамы предложено сдавать находящееся у них — большей частью — нелегальное оружие, а также боеприпасы и взрывчатку, обменивая это на ваучеры, по которым они смогут отовариваться в супермаркетах. Первый такой пункт сбора личных оружейных арсеналов, находящихся во владении граждан, открылся в столичной провинции, в спортивном комплексе города Сан-Мигелито. За счет этой инициативы власти надеются улучшить криминогенную обстановку в стране, где большая часть убийств совершается с применением огнестрельного оружия. На него, по данным министерства общественной безопасности Панамы, приходится до ⅘ совершенных умышленных убийств, число которых, по сравнению с прошлым годом, выросло более чем на 10 процентов.

Как отмечает EFE, некоторые эксперты сомневаются, что данная инициатива панамских властей окажется эффективной без проведения в стране кардинальных социальных преобразований.