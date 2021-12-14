В Верховном суде решается судьба организации «Международный мемориал», признанной властями России иностранным агентом

В эти минуты в Верховном суде решается судьба правозащитной организации «Международный мемориал*», признанной властями России иностранным агентом.

На Поварской улице у суда собрались более сотни человек. Это представители прессы, а также просто неравнодушные к судьбе «Международного мемориала*» люди. Генпрокуратура требует ликвидировать организацию за многократные нарушения законодательства об иностранных агентах. Сегодня проходит второе слушание дела, надзорное ведомство уверено, что «Мемориал*» не маркировал свои материалы должным образом. Символично, что именно 14 декабря 32 года назад ушел из жизни один из основателей «Мемориала*» академик Андрей Сахаров. Сотрудница правозащитной организации Ирина Островская рассказала, что работники будут делать в случае ликвидации «Мемориала*», а также вспомнила историю его появления.

Политик Владимир Кара-Мурза младший полагает, что процесс против «Международного мемориала*» — это попытки переписать историю.

Председательствует на сегодняшнем процессе судья Алла Назарова. Именно она приняла решение о ликвидации организации «За права человека», так же ранее признанное иноагентом. Защищают «Международный мемориал*» адвокаты Генри Резник и Мария Эйсмонт. На сегодняшнем слушании судья намерена зачитать 9 томов дела.

На сайте Change.org была создана петиция в поддержку «Мемориала*». На данный момент ее подписали почти 130 тысяч человек.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.