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14:06, 14 декабря 2021

Россия не предоставила ВОЗ все необходимые документы для регистрации от коронавируса «Спутник»

Россия, как выяснилось сегодня, не предоставила ВОЗ все необходимые документы для регистрации от коронавируса «Спутник». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, эксперты ВОЗ минувшим летом обнаружили нарушения при производстве «Спутника» в Уфе. После этого процесс одобрения препарата был остановлен. Возобновили его в октябре.

В России разработана новая тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса, – сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Анна попова подчеркнула, что большинство россиян, у которых выявили омикрон-штамм, либо вакцинированы, либо ранее переболели.  

Думский комитет по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента принять 16-го декабря в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах.

На этом фоне бизнес-сообщество предупредило о рисках для торговых сетей. Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский считает, что государство должно активнее поддерживать отрасль. Бизнес-сообщество считает, что необходимо унифицировать подход к ситуации для всех регионов.



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