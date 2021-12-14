Российский рынок акций серьезно просел сегодняшним утром

Однако сейчас ситуация уже стабилизировалась.

В пиковые значения снижение превышало 6%. Это было рекордное падение с марта. Основные биржевые индексы серьезно проседали, дешевели и акции крупнейших российских компаний. Так, акции АФК «Система» потеряли свои позиции почти на 10%, на 9,5% снизились акции «Норникеля» и более 8% падения фиксировали у Новолипецкого металлургического комбината и «Русала».

Директор НИИ Минфина Владимир Назаров рассказал «Эху», что аналогичная ситуация складывается не только на российском рынке. Назаров уточнил, что у этого есть определенные предпосылки

Некоторые эксперты также утверждают, что некоторое влияние на рынок оказывает неопределённость, которую ощущают многие иностранные инвесторы в отношении развития ситуации вокруг Украины. В частности, их пугает возможное обострение обстановки.

Вместе с тем, с открытием основной сессии торгов Московская биржа вернула большинство позиций. Общее падение составляет менее полпроцента. В небольшой плюс удалось выйти АФК «Системе» и «Лукойлу». Почти полностью отыграть потери удалось «Сбербанку», Новолипецкому металлургическому комбинату и «Русалу».

Накануне на Мосбирже также наблюдалось падение, оно составило почти 4%.

Ситуация в российской экономике остаётся крайне непростой. Аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки до 8,5%. Как ожидается, соответствующее решение ЦБ примет уже в ближайшие дни, – пишет газета РБК. Декабрьское повышение ключевой ставки, которое будет максимальным с 2017-го года, станет не последним, – полагают эксперты.