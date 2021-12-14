Российский Совет торговых центров попросил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

Управляющий директор Российского Совета торговых центров Олег Войцеховский считает разумным введение QR-кодов в общественных местах, однако в этом случае государство должно оказать поддержку сфере торговли. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы в письме отразили свою позицию, мы поддерживаем (эту инициативу), если это необходимо, и это даст прибавку в количестве вакцинированных и изменит эпидемиологическую ситуацию. Мы просим рассматривать то, что происходит в комплексе — законодательство не совсем соответствует тому, что написано в законе, надо каким-то образом это исправить». – сказал он.

Как уточняется, РСТЦ просит учесть последствия, которые влечет за собой ограничение доступа к предприятиям потребительского рынка.

«В этих условиях падение продаж до 70% неизбежно. Надо смотреть на то, что в ТЦ стоят самые лучшие ритейлеры, которые отобраны, и они уже много лет доказывают, что они лучшие, но на сегодня при таком падении посещаемости, конечно, мы просматриваем, что очень большая вероятность падение экономики в отрицательную сторону. И поэтому мы просим поддержать их на уровне безубыточности, хотя бы в первые месяцы введения этого нового порядка, когда посещаемость будет наиболее низкой. И говорим о том, что для ТЦ уже тоже пора подумать о каких-то компенсациях, хотя бы текущих расходов на управление, и ввести льготный налоговый период», — подчеркнул глава совета.

О.Войцеховский также видит необходимость в унификации подхода к ситуации по всем регионам страны.

«Мы еще хотели попросить унифицировать подход к ситуации по всем регионам. На сегодняшний день накопленный огромный объем самых разных изменений в законодательство конкретных регионов, и везде по-разному реагируют на одно и тоже изменение эпидемиологической обстановки. Мы говорим о том, что если введен федеральный порядок доступа на ряд объектов, то логично было бы унифицировать подходы на местах, и вместо разных региональных указов, постановлений об ограничениях, определить некий федеральный порядок, реагирование на повышение заболеваемости или наоборот его снижения», — отметил он.