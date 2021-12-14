Генеральный секретарь НАТО подал заявку на участие в конкурсе по выборам нового главы Центробанка Норвегии

Генеральный секретарь НАТО, норвежец Йенс Столтенберг подал заявку на участие в конкурсе по выборам нового главы Центробанка Норвегии, – сообщила пресс-служба норвежского правительства. Всего в списке 22 претендента. Сам Столтенберг предупредил, что если получит эту должность, то не сможет приступить к работе до истечения срока полномочий в НАТО 1-го октября 2022-го года.
2021-12-14T13:35:09+03:00
2021-12-14T13:40:04+03:00
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13:35, 14 декабря 2021
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