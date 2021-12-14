В Туве 79 школьников пожаловались на пищевое отравление

Большинство госпитализировано, – сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство образования республики. Образовательное учреждение, которое объединяет кадетский корпус и интернат для сирот, закрыли на карантин. По мнению санитарных врачей, причиной отравления могло стать некачественное питание.

Как сообщает интернет-издание «Тайга.инфо», горячее питание в кадетский корпус поставляет индивидуальный предприниматель Буяна Уваннай. Журналисты выяснили, что супруг владелицы бизнеса работает в тувинском управлении Федеральной службы судебных приставов.