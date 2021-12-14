Политик Алексей Навальный рассказал о значительном росте цен на продукты в тюремном магазине

Пост появился в его Инстаграме. По словам Навального, заключенный может потратить в месяц 9 тысяч рублей, что сопоставимо с расходами на еду среднестатистического российского пенсионера. Политик посчитал, что его личная продовольственная инфляция – не менее 40%. Он предложил поучаствовать в эксперименте «Живу на пенсию» главе Центробанка, которая недавно сообщила, что инфляция в стране 8%, и президента России, утвердившего минимальную зарплату 13890 рублей.