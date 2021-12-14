В Верховном суде продолжается рассмотрение иска Генеральной прокуратуры о ликвидации международного «Мемориала»

В Верховном суде в эти минуты продолжается рассмотрение иска Генеральной прокуратуры о ликвидации международного «Мемориала*». Российские власти считают правозащитную организацию иностранным агентом. Судье Алле Назаровой предстоит изучить девять томов дела. Сторону истца на заседании представляют четыре прокурора. Поддержать «Мемориал*» пришло множество людей. Перед началом заседания перед зданием суда был задержан один человек.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.