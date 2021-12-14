Суд в Москве прекратил административные дела в отношении певца Филиппа Киркорова

Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Таганского суда, были оплачены штрафы, связанные с нарушениями правил дорожного движения. Адвокат Александр Добровинский сообщил, что сторона защиты принесла целую стопку документов. Ранее поступали сведения, что было составлено около 100 административных протоколов.
2021-12-14T13:05:28+03:00
2021-12-14T13:05:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:05, 14 декабря 2021
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