В Москве задержали жителей района Академический, которые протестовали против строительства метро

В отделение людей доставили от дома номер 4 по улице Вавилова, где планируется построить новую станцию метро неглубокого заложения. Как сообщает издание ОВД-инфо*, признанное властями иностранным агентом, всего в полиции оказалось 7 человек, одному из которых потребовалась помощь врачей. На кадрах трансляции, которую организовали местные жители видно как на место приехало около 50 единиц тяжелой техники. Люди опасались, что будет уничтожен красивый бульвар и вырублены деревья. Многие из них не согласны с проектом строительства новой линии метро. Петиция собрала голоса 27 тысяч жителей района, которые считают, что станция дублирует уже существующие и угрожает домам уникальной архитектуры.

Новая Троицкая ветка метро по планам столичных властей свяжет центр города с подмосковным Троицком. Ее протяженность составит около 40 километров.

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