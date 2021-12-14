Верховный суд России решает судьбу международного «Мемориала»

Заседание началось еще в 10 часов утра. Сегодня судья Алла Назарова намерена зачитать все 9 томов дела. Но происходит это небыстро: она периодически отвлекается на изучение дополнительных материалов, которые то и дело предоставляют стороны. Первые тома, уже зачитанные Назаровой, касаются обвинений «Мемориала*» в отсутствии упоминания о статусе иноагента. По словам защиты, организация указывает его в своих материалах — постах в соцсетях и печатных изданиях. Но обвинение, в свою очередь, называет используемые правозащитниками формулировки неверными: по закону писать надо иначе. Будет ли решение вынесено сегодня, неизвестно. Похоже, что на изучение оставшихся томов дела уйдёт ещё несколько часов. Десятки человек продолжают наблюдать за процессом как в самом зале, где проходит заседание, так и в пресс-центре. Среди журналистов есть и представители иностранных СМИ. Тем временем ожидать решения продолжают и на улице.

В самом «Мемориале*» отмечают символизм сегодняшнего заседания. Оно проходит в день смерти основателя правозащитной организации, академика Андрея Сахарова.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.