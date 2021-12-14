Эксперт: Падение рынка акций РФ никакими фундаментальными факторами не обосновано

Сегодня утром на российском фондовом рынке произошел обвал. Подешевели основные биржевые индексы, а также акции крупнейших компаний. Ценные бумаги «Газпрома», «Русала» и АФК «Система» подешевели на 8-10%. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Министерства финансов РФ Владимир Назаров считает, что обвальное падение рынка акций РФ на утренней сессии во вторник никакими фундаментальными факторами не обосновано. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На самом деле в мире и в России ничего такого радикально страшного не произошло. На мой взгляд, надо просто подождать пока все это немножко успокоится, не надо бежать и все продавать, особенно тем, у кого позиции кто не успел продать, не надо пока бежать и покупать», — сказал он.

Падение рынка, по словам В.Назарова, связано с сохраняющимися геополитическими рисками.

«Рынок падает, в целом идет снижение, мы видим снижение в США на фоне распространения штамма коронавируса омикрон. Плюс еще и большая нервозность на рынке в преддверии заседания ФРС, где тоже есть ожидания, что они ужесточат денежно-кредитную политику. А в России еще идут геополитические риски, эта риторика — МИД Германии выступает со всякими заявления по «Северному потоку», наш МИД ему отвечает. Поэтому такая очень нервозная обстановка привела к тому, что те люди, которые торговали на заемные средства, не на свои, у них случились так называемые margin call, поэтому такое резкое снижение, которое в принципе не обосновано фундаментальными факторами», — сказал он.