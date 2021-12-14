Бизнесмены предупредили Правительство России о возможном закрытии тысяч торговых центров по всей стране

Причиной может стать введение QR-кодов для посещения общественных мест.

В Российском совете торговых центров считают, что введение обязательных цифровых кодов приведет к сокращению посещаемости площадок почти на 80%. Бизнесмены, как пишет журнал Forbes, предложили компенсировать предпринимателям убытки, вызванные принятием законопроекта, а также ввести льготное налогообложение. Такие меры обойдутся властям более чем в 21 миллиард рублей в месяц – отметили в организации. Помимо этого, по мнению руководства Совета, требование проверять паспорта у посетителей при проверке QR-кодов приведет к тому, что охранникам придется превышать свои полномочия, поэтому в организации предлагают вовсе отменить этот пункт. Кроме того, бизнесмены требуют сделать ограничения для всех регионов одинаковыми. Ранее Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах с информацией о вакцинации или перенесенном коронавирусе в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Однако накануне нижняя палата парламента сняла с рассмотрения законопроект о графических кодах на транспорте. А первое чтение документа о введении QR-кодов в общественных местах пройдет 16 декабря.

В органах государственной власти пока никак не отреагировали на обращение бизнесменов.