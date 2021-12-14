В Панаме стартовала программа по добровольной сдаче оружия под названием «Умиротворяя мой район», – сообщает местная пресса. Жителям страны предлагают менять незарегистрированные боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие на ваучеры, которые можно будет использовать в магазинах. Таким образом власти надеются добиться улучшения криминогенной обстановки.
2021-12-14T12:35:51+03:00
2021-12-14T12:35:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 14 декабря 2021
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