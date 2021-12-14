ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и летальных исходов от заражений новым штаммом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ожидает роста числа госпитализаций и летальных исходов от заражений новым штаммом коронавируса. Накануне в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти человека, у которого была выявлена мутация омикрон. ВОЗ призывает страны более активно обмениваться информацией по этому вопросу.
2021-12-14T12:34:02+03:00
2021-12-14T12:34:02+03:00
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12:34, 14 декабря 2021
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