Суд в Белоруссии сегодня должен огласить приговор политику Сергею Тихановскому, мужу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании вражды, нарушении общественного порядка и препятствовании работы ЦИКа.

Основатель белорусского сайта Трибуна.com Дмитрий Навоша сказал в эфире «Эха», что рассчитывать на мягкие приговоры в республике не стоит.

Ранее еще один лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова была приговорена к 11-ти годам тюрьмы.

