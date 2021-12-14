Банковский кассир из красноярского Ачинска, подозреваемая в хищении, сдалась полиции

Анна Григорьева, которая унесла из банка почти 23 миллиона рублей, была найдена благодаря матери злоумышленницы. Как рассказала официальный представить МВД Ирина Волк, один из сотрудников органов предположил, что родственница Григорьевой может знать, где находится дочь. В итоге он уговорил мать позвонить похитительнице и убедить ее перестать скрываться и добровольно явиться в полицию.

Кассир исчезла в ночь с понедельника на вторник прошлой недели вместе с деньгами из кассы ачинского отделения «Альфа-банка». Однако пропажу заметили только спустя два дня. На записях с камер видеонаблюдения было видно, как кассир частями вытаскивала деньги из сейфа, а затем сложила их в неприметную коробку и просто вынесла.

На данный момент пока не известно, какую сумму из похищенного Григорьева уже потратила, а также почему она вообще решила украсть деньги. Вместе с тем юристы отмечают, что если кассир принесла в полицию всю сумму, то это может быть расценено как деятельное раскаяние, и она в итоге может избежать уголовной ответственности.

Сейчас Анна Григорьева находится в отделении, ее допрашивают. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате. Максимальное наказание, которое может теперь получить Григорьева – 10 лет.